Минздрав обратился к россиянам

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал на майских праздниках пройти ревакцинацию, носить маски и больше времени проводить на свежем воздухе.
«Меры классические – первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее шести месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей и, конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно», – передает ТАСС ответ Мурашко на соответствующий вопрос.
Ранее Мурашко сообщил, что новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен в конце мая – июне, однако многое будет зависеть от поведения граждан.