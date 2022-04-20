Минздрав обратился к россиянам

«Меры классические – первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее шести месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей и, конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно», – передает ТАСС ответ Мурашко на соответствующий вопрос.