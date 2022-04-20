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39 минут назад

Минздрав дал совет россиянам на майские праздники

Деловая газета "Взгляд"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал на майских праздниках пройти ревакцинацию, носить маски и больше времени проводить на свежем воздухе.

Минздрав обратился к россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Меры классические – первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее шести месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей и, конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно», – передает ТАСС ответ Мурашко на соответствующий вопрос.

Ранее Мурашко сообщил, что новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен в конце мая – июне, однако многое будет зависеть от поведения граждан.

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