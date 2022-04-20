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52 минуты назад

Студенты техникума в Чувашии рыли окопы во дворе заведения. Видео

Александр Кузьмин

В Новочебоксарске студенты техникума во время урока ОБЖ рыли окопы во дворе учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал «Говори Москва», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

«Руководство техникума утверждает, что подобные занятия помогут “будущим военнослужащим качественно и грамотно выполнять свои обязанности в соответствии с должностным предназначением в любой обстановке”», – отмечает источник.

Также уточняется, что сами окопы были неглубокими и предназначались для стрельбы лежа.

Ранее сообщалось, что в томской школе прорвало трубу и частично рухнул потолок.

Общество,Видео,
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