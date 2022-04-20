«Летуй в Анапе»: вывеску на Центральном пляже сняли на видео

На Центральном пляже города Анапы появилась необычная вывеска. Девиз «Летуй в Анапе» разместили над установленными в море качелями. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале «Телетайп Краснодара». Ранее на конструкции располагалась надпись «Зимуй в Анапе».

К первому мая в курортном городе предполагается благоустроить 30 местных пляжей. Там установят теневые навесы, а также крупногабаритное оборудование – спасательные посты и медицинские пункты. 100 пляжей уже приведены к единому архитектурному облику, 22 из которых классифицированы по российской системе, а двум был присвоен Голубой флаг.