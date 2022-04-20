Пока вы спали: "поддержка" Молдавией Украины и "сомнения" Сербии

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Фото: ТАСС ТАСС

Молдавия «символически» поддержала Украину

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Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования в стране символов, «пропагандирующих войну», к которым отнесены «некоторые буквы», а также «двухцветная черно-оранжевая ленточка». Об этом сообщает «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что под буквами явно подразумеваются Z и V, ставшие символами российской военной операции на Украине, а также запрет распространится на георгиевскую ленту. Законопроект уже вызвал возмущение оппозиции и, по мнению политологов, стал ответом на недовольство Украины «недостаточной поддержкой» со стороны Молдавии.

Западные санкции перекроили рынок перевозок в России

По данным биржи ATI.SU, западные санкции привели к переориентации перевозчиков на внутренний рынок, усилению конкуренции, а также снижению спроса из-за массового ухода из России западных компаний. Как следствие, упали тарифы на перевозки внутри страны, пишет «Коммерсант».

При этом после введения пятого пакета санкций ЕС резко выросла стоимость европейских зарубежных перевозок. На сегодня фура из Европы в Россию стоит от €8 тыс. до €19 тыс., причем «верхний предел определяется исключительно жадностью перевозчика и готовностью заказчика платить».

Сербия балансирует между Россией и Западом

Власти Сербии отказываются присоединяться к западным антироссийским санкциям, однако Белград все же поддержал исключение Москвы из Совета по правам человека в ООН. Попытка страны «усидеть на двух стульях» вызывает раздражение как в Москве, так и в Европе, отмечают «Известия».

Балканисты отмечают, что позиция Сербии в последние два месяца позволяет сохранять стабильность внутри самого сербского мира, а также отодвинуть угрозу его дальнейшего разделения и распада. Однако, по их словам, в случае усиления давления Белград будет склоняться в сторону Запада, так как зависимость Сербии от ЕС больше, чем от Москвы.

Подсчитан «справедливый курс» рубля

Аналитики ИК «Фридом Финанс», использовав шоколадный батончик «Сникерс», рассчитали, что справедливый курс российской нацвалюты к доллару должен составлять 47,86 рубля. Это означает, что российская валюта сейчас недооценена почти на 70%, пишут «Известия».

Для расчетов эксперты воспользовались методикой, по которой цена товара в национальной валюте на территории России была разделена на цену такого же товара в долларах на территории США.

В России могут понизить плату за промышленные выбросы

В качестве меры поддержки бизнеса в России могут быть в четыре–пять раз снижены тарифы, по которым промышленность платит за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом со ссылкой протокол встречи комиссии Госсовета РФ по экологии сообщают «Известия».