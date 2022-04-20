«Миллиардер со справкой»: Охлобыстин высмеял Дурова

Актер Иван Охлобыстин иронично отреагировал на просьбу основателя Telegram Павла Дурова не называть его «российским миллиардером». Как сообщает NEWS.ru, в своем блоге он посетовал, что бизнесмен никак не может избавиться от «постылой российскости».

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Охлобыстин подчеркнул, что его позабавила сама мысль о том, что Дуров и еще ряд миллиардеров, которые живут за границей, попросили не называть их российскими. Поскольку, по их мнению, миллиардеры априори не могут быть российскими.

«Но много, много букв. Необходима оптимизация, сжать смыслы как пружину, чтобы от этого проклятого «российского происхождения» раз и навсегда избавиться. Последний шаг к победе — никаких российских миллиардеров! Просто... И не надо усложнять», — посетовал актер.

Охлобыстин отметил, что, несмотря на публичные высказывания, Дурову все равно их простят. По мнению режиссера, россияне готовы понять и простить все.

«Не называть российскими миллиардерами. А как называть? Уточните. Заранее согласны. Мы понимаем — санкции», — продолжил актер.

При этом останавливаться на этом нельзя, подчеркнул Охлобыстин, потому что скоро может появиться выражение «миллиардер российского происхождения», от которого тоже придется «избавляться».

«Нужно быть умнее. Сказать: я не российский миллиардер и не миллиардер российского происхождения, я эльф. У меня и справка есть. Тогда вы сможете выйти на уровень — миллиардер российского происхождения со справкой», — закончил он.