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32 минуты назад

Доля концертов иностранных артистов упала до 1% в России

Говорит Москва

В марте продавались билеты всего на 15 зарубежных выступлений, при этом часть из них позже была перенесена или отменена.

Доля концертов иностранных артистов в России упала до 1%
Фото: ТАССТАСС

Среди них, например, британская группа Smokie в «Крокус Сити Холле» (концерт перенесён на октябрь 2023 года) и Эмир Кустурица (его выступление отменили).

Для сравнения, в 2019 году доля иностранцев на российском концертном рынке составляла 20%. Во время пандемии этот показатель опустился до 3%. При этом иностранными не считаются белорусские и украинские музыканты, поскольку их гастроли организуют российские промоутеры, пишет РБК.

Продажи билетов на концерты в марте 2022 года упали на 42% по сравнению с прошлым годом и на 80% — по сравнению с 2019-м.

Общество,Шоу-бизнес,Эмир Кустурица,
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