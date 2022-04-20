Доля концертов иностранных артистов в России упала до 1%

В марте продавались билеты всего на 15 зарубежных выступлений, при этом часть из них позже была перенесена или отменена.

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Среди них, например, британская группа Smokie в «Крокус Сити Холле» (концерт перенесён на октябрь 2023 года) и Эмир Кустурица (его выступление отменили).

Для сравнения, в 2019 году доля иностранцев на российском концертном рынке составляла 20%. Во время пандемии этот показатель опустился до 3%. При этом иностранными не считаются белорусские и украинские музыканты, поскольку их гастроли организуют российские промоутеры, пишет РБК.