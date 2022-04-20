Басков предложил лишить Тинькова российского гражданства

Николай Басков раскритиковал слова бизнесмена Олега Тинькова, который оскорбил российскую армию и жителей России, поддерживающих спецоперацию на Украине. Певец предложил лишить его гражданства, а банк переименовать. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

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«Известный предприниматель Олег Тиньков во вторник написал пост в соцсетях, в котором резко раскритиковал Россию за проводимую спецоперацию на Украине. При этом бизнесмен нисколько не стеснялся в выражениях. Русскую армию он назвал ничтожной, а людей, которые поддерживают спецоперацию, назвал «дебилами». Так вот я предлагаю переименовать «Тинькофф банк» в «Z банк» и лишить его российского гражданства», - написал певец.

Напомним, Олег Тиньков резко выразился в адрес российской армии и жителей РФ, поддерживающих события на Украине. При этом бизнесмен уже не в первый раз выступает против спецоперации.

В свою очередь, в Тинькофф Банке дистанцировались от слов бизнесмена. В пресс-службе отметили, что Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компании, поэтому его пост о ситуации на Украине является его личным мнением. Банк назвал предпринимателя одним из 20 млн клиентов.