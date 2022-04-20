Басков предложил лишить Тинькова российского гражданства

Николай Басков раскритиковал слова бизнесмена Олега Тинькова, который оскорбил российскую армию и жителей России, поддерживающих спецоперацию на Украине. Певец предложил лишить его гражданства, а банк переименовать. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.
«Известный предприниматель Олег Тиньков во вторник написал пост в соцсетях, в котором резко раскритиковал Россию за проводимую спецоперацию на Украине. При этом бизнесмен нисколько не стеснялся в выражениях. Русскую армию он назвал ничтожной, а людей, которые поддерживают спецоперацию, назвал «дебилами». Так вот я предлагаю переименовать «Тинькофф банк» в «Z банк» и лишить его российского гражданства», - написал певец.
Напомним, Олег Тиньков резко выразился в адрес российской армии и жителей РФ, поддерживающих события на Украине. При этом бизнесмен уже не в первый раз выступает против спецоперации.
В свою очередь, в Тинькофф Банке дистанцировались от слов бизнесмена. В пресс-службе отметили, что Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компании, поэтому его пост о ситуации на Украине является его личным мнением. Банк назвал предпринимателя одним из 20 млн клиентов.
Некоторые эксперты считают, что пост Тинькова может быть попыткой задобрить Запад. Ранее бизнесмен попал под британские санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине.