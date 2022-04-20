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1 час назад

В школьном туалете для мальчиков обнаружили скрытую камеру. Видео

Александр Кузьмин

Школьники из Бурятии заметил скрытую камеру в вентиляционной шахте туалета. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

Руководство сообщило, что камера направлена на окно и не снимает кабинки с писсуарами.

«Сейчас в школе наблюдается повальное увлечение вейпами, кроме того, мы всего за день до съемки обнаружили ребенка, который употреблял и давал другим снюс», - сообщил директор образовательного учреждения Баир Митыпов.

Также директор подчеркнул, что кадры хранятся четыре дня, а затем удаляются.

Общество,Образование,Видео,
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