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1 час назад

В Москве прошел первый чемпионат по поеданию хинкали. Видео

Александр Кузьмин

Финал первого чемпионата по поеданию хинкали прошел в Москве. Видео появилось на портале «Ruptly».

Сообщается, что в финале чемпионата участвовало 13, прошедшие отбор. Победил блогер Андрей Тюрнин из Великого Новгорода, которому удалось съесть 25 хинкали за полторы минуты.

«Они заходили мне как по маслу. Это прямо невероятно. Я даже сам не ожидал, что будет такой результат. Что я съем за полторы минуты 25 штук и даже не наемся, это что-то с чем-то», - поделился победитель.

Заняв первое место Андрей получил сертификат на полмиллиона рублей.

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