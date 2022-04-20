В Москве прошел первый чемпионат по поеданию хинкали. Видео

Финал первого чемпионата по поеданию хинкали прошел в Москве. Видео появилось на портале «Ruptly».
Сообщается, что в финале чемпионата участвовало 13, прошедшие отбор. Победил блогер Андрей Тюрнин из Великого Новгорода, которому удалось съесть 25 хинкали за полторы минуты.
«Они заходили мне как по маслу. Это прямо невероятно. Я даже сам не ожидал, что будет такой результат. Что я съем за полторы минуты 25 штук и даже не наемся, это что-то с чем-то», - поделился победитель.
Заняв первое место Андрей получил сертификат на полмиллиона рублей.