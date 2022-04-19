Более 3 миллионов россиян воспользовались турсервисом Russpass

«Менее чем за два года работы сервиса его аудитория увеличилась до 3 млн пользователей. Число партнёров проекта тоже растёт, сейчас их уже 1,7 тыс. Это туроператоры, гостиницы, экскурсионные бюро, музеи», — сказала Сергунина.