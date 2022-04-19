В IKEA объяснили танцы в закрытом московском магазине

«В рамках выполнения своих ежедневных обязанностей с сотрудниками проводят встречи, чтобы обмениваться опытом, решать рабочие вопросы и поддерживать друг друга. На видео попал момент одной из таких встреч, которая началась с разминки. Это обычная практика в IKEA», — приводятся в материале слова Тютрина.