В IKEA объяснили танцы в закрытом московском магазине

Танцующие на видео сотрудники московского магазина IKEA делали разминку. Об этом «Подъему» https://pdmnews.ru/26187/ рассказал представитель сети Константин Тютрин.
«В рамках выполнения своих ежедневных обязанностей с сотрудниками проводят встречи, чтобы обмениваться опытом, решать рабочие вопросы и поддерживать друг друга. На видео попал момент одной из таких встреч, которая началась с разминки. Это обычная практика в IKEA», — приводятся в материале слова Тютрина.
Представители самого торгового центра «Мозаика» в Дубровке, в котором и засняли танцы, добавили, что на этот раз разминку решили провести в помещении кафе.
Ранее https://news.rambler.ru/community/48512359-strannye-tantsy-v-zakrytom-magazine-ikea-snyali-na-video/ очевидцы засняли на видео странные танцы в закрытом магазине IKEA на юго-востоке Москвы. Пользователи сети, посмотревшие кадры, даже начали выдвигать теории, что таким образом сотрудники точки готовятся к скорому открытию сети и поднимают свой корпоративный дух.