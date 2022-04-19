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31 минуту назад

В IKEA объяснили танцы в закрытом московском магазине

Елена Прошина

Танцующие на видео сотрудники московского магазина IKEA делали разминку. Об этом «Подъему» https://pdmnews.ru/26187/ рассказал представитель сети Константин Тютрин.

«В рамках выполнения своих ежедневных обязанностей с сотрудниками проводят встречи, чтобы обмениваться опытом, решать рабочие вопросы и поддерживать друг друга. На видео попал момент одной из таких встреч, которая началась с разминки. Это обычная практика в IKEA», — приводятся в материале слова Тютрина.

Странные танцы в закрытом магазине IKEA сняли на видео

Представители самого торгового центра «Мозаика» в Дубровке, в котором и засняли танцы, добавили, что на этот раз разминку решили провести в помещении кафе.

Ранее https://news.rambler.ru/community/48512359-strannye-tantsy-v-zakrytom-magazine-ikea-snyali-na-video/ очевидцы засняли на видео странные танцы в закрытом магазине IKEA на юго-востоке Москвы. Пользователи сети, посмотревшие кадры, даже начали выдвигать теории, что таким образом сотрудники точки готовятся к скорому открытию сети и поднимают свой корпоративный дух.

Общество,Видео,Ikea,
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