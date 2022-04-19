Георгиевская лента: история возникновения и что символизирует

Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. Успех был невероятный, ленточку хотелось получить каждому, ими украшали одежду, сумки, автомобили. В XXI веке георгиевская ленточка стала еще одним символом Дня Победы в Великой Отечественной войне. «Рамблер» рассказывает, когда появилась георгиевская лента и что она символизирует.

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История возникновения георгиевской ленты

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Черный, желтый и белый цвета в начале XVIII века стали считаться цветами Российской империи. Черным изображался орел, желтым, а точнее золотым было поле герба, а белым или серебряным — Георгий Победоносец, поражающий змея копьем. Георгиевская лента появились во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. 26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила награду для офицеров русской армии, вручаемую за личную храбрость, проявленную на полях сражений. Ленту дополнял девиз: «За службу и храбрость», а также белый равносторонний крест или четырехконечная золотая звезда.

В зависимости от класса кавалера ленту можно было носить:

в петлице,

на шее,

через правое плечо.

В орденском статуте 1769 года содержалось такое описание:

«Лента шелковая о трех черных и двух желтых полосах».

Но в реальности чаще использовался оранжевый цвет. С точки зрения геральдики, эти цвета равнозначны, они используются для отображения золотого). Так, в статуте 1913 года описание ленты было изменено:

«Лента о трех черных и двух оранжевых полосах, носимая через правое плечо».

Вообще у символики цветов есть несколько толкований:

Традиционная версия: черный — дым, оранжевый — пламя. Задумка Екатерины Великой: цвета пороха и огня. Специалист по русской фалеристике Серж Андоленко: цвета российского герба.

Кстати, специалисты отмечали, что те же цвета — черный и золотой — можно увидеть и на гербе дома Асканиев, к которому принадлежала Екатерина, а также на гербе ее родового гнезда, герцогства Балленштедт.

В Российской империи двуцветная лента шла к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту и Георгиевской медали. Также георгиевские ленты носили на бескозырке нижние чины Гвардейского экипажа Русской императорской гвардии, кораблей, награжденных Кормовым Георгиевским флагом, и 29-го — 45-го флотских экипажей, которым были пожалованы за Севастопольскую оборону в 1856 году Георгиевские знаменные флаги с надписью «за оборону Севастополя, с 13 сент. 1854 г. по 27 авг. 1855 г.».

Белое движение

Когда к власти пришли большевики, наградная система, существовавшая в Российской империи, была упразднена. Но георгиевскую ленту продолжали использовать представители белого движения, которые продолжали бороться за страну. Ленту можно было увидеть на почетной награде Добровольческой армии — знаке «За Ледяной поход» и награде Восточного фронта — знаке «За великий Сибирский поход». После поражения белого движения ленту ордена Святого Георгия использовали русские эмигрантские организации, например, Русский общевоинский союз.

В Советском Союзе

Некоторые считают, что георгиевскую ленту правильнее называть гвардейской. Аргументы приводятся следующие:

Гвардейская лента исполнена в золотисто-оранжевом и черном цветах, тогда как георгиевская — либо желто-черная, либо оранжево-черная.

Гвардейским частям СССР вручались боевые знамена с прикрепленной к ним гвардейской лентой.

Почетное звание «гвардейская», «гвардейский» начали присваивать с осени 1941 года частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм их личного состава. Позже для гвардейцев был учрежден нагрудный знак «Гвардия».

Гвардейскую ленту использовали на колодках ордена Славы I, II и III степени и медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и вручался рядовым и младшим офицерам. Медаль «За победу над Германией» учредили 9 мая 1945 года, она вручалась всем, кто служил в Красной Армии во время Великой Отечественной войны, в том числе и вольнонаемным.

Но с геральдической точки зрения и оранжевый, и желтый используются для отображения золотого, поэтому название георгиевская нельзя считать ошибочным.

В современной России

В Российской Федерации георгиевская лента является отличительным элементом боевых знамен гвардейских частей. Также согласно законодательству, лента может быть и черно-желтой, и черно-оранжевой, а также не иметь канта.

С 2005 года в России и еще 30 странах мира проходит акция «Георгиевская ленточка». Эту акцию предложили провести в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войны. Из года в год георгиевская ленточка становилась все более популярной, и сейчас она полноправный символ Дня Победы, как шествие бессмертного полка, парад на Красной площади и салют.