В Подмосковье пройдет презентация стратегической инициативы «Профессионалитет»

Пресс-конференция, посвященная презентации стратегической инициативы «Профессионалитет» и модернизации системы среднего профессионального образования в России и взаимодействию учебных учреждений с бизнес-сообществом, пройдет 22 апреля на площадке подмосковного колледжа «Энергия».

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«Во время пресс-конференции затронут вопросы о влиянии «Профессионалитета» на экономику страны, о модернизации системы отечественного образования, о взаимодействии образовательных организаций и бизнес-сообщества. «Профессионалитет» позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда», - отмечается в пресс-релизе.

Сбор участников мероприятия пройдет с 10 до 11.00 мск. В программе экскурсия по колледжу «Энергия», где ранее был открыт первый центр опережающей профессиональной подготовки по национальному проекту «Образование», а в скором времени будет создан образовательно-производственный кластер, выступление приглашенных спикеров, а также их ответы на вопросы участников и представителей СМИ.

Ранее в рамках федерального проекта «Профессионалитет» были подведены итоги конкурса, по итогам которого в этом году будет создано 70 образовательно-производственных центров, представляющих собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики. Ожидается, что к 2024 году их число достигнет 210.