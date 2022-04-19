Эрмитаж показал драгоценности из Китая, которыми пользовался Петр I

Государственный Эрмитаж показал на выставке вещи и драгоценности из Китая, которыми пользовался Петр Великий и его приближенные. На ней представили драгоценные изделия из золота и серебра, рисунки, гравюры, книги из Петровских китайских коллекций.

Фото: ТАСС ТАСС

"Эта выставка посвящена тем роскошным связям, которые были у Китая с Россией. Очень важная сторона Петра - это любовь, рядом с царем-плотником, к роскошной жизни. И китайские вещи - это роскошь, которая была и у Петра. Это замечательный голубой халат, в котором он ходил, и много других вещей. Это и роскошные картинки, богатства", - сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия выставки, проходившей во вторник в режиме онлайн.

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Пиотровский также отметил, что в экспозиции отражена политическая составляющая той эпохи.

"Мы знаем, что при Петре заключались важнейшие договоры с Китаем, и восточная политика получила очень сильный толчок, мы до сих пор опираемся на эти договоры", - добавил он.

Добрососедские контакты и обмен товарами между Россией и Китаем стали налаживаться в XVII веке. Заключение Нерчинского договора в 1689 году привело к установлению дипломатических отношений и сухопутной торговли. В Россию начали завозить шелк, драгоценные камни и металлы, специи.

Как уточнили в пресс-службе Эрмитажа, за время правления Петра I (1682-1725) и императора Канси (1662-1722) из России в Китай и обратно отправили несколько миссий, посольств и караванов, которые привозили дипломатические подарки и редкости. Царь обменивался подарками с императором Канси, заказывал и приобретал диковинки, курьезные и бытовые предметы из экзотических материалов, бронзы, дерева, кости, механизмы. По указу Петра I стали формировать коллекции этнографического и археологического характера, в том числе для первого музея в Санкт-Петербурге - Кунсткамеры. Много дорогих китайских тканей, обоев, фарфора покупали в Китае и в Европе для оформления дворцов столицы.