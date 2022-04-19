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15 минут назад

«Никогда не считалось зазорным»: курганский бизнесмен объяснил идею Z-куличей

Елена Прошина

Директор магазина «Чайка» в Шадринске Анатолий Педошенко, придумавший Z-куличи, в беседе с «Подъемом» объяснил, что таким образом решил поддержать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Придумавший пасхальные куличи с буквой Z бизнесмен объяснился
Фото: 45.ru45.ru

Он отметил, что не видит в данной идее ничего предосудительного.

«Я интересуюсь нашей военной историей. Например, на пасхальных открытках Первой мировой войны — куча изображений яиц, которые раскрашены, на них есть изображения воинов, воинской атрибутики. Когда трудные времена испытывает государство, на пасхальной продукции возникали воинские символы, — это никогда не считалось каким-то зазорным», — сказал Педошенко.

Также в беседе с «Подъемом» он прокомментировал отказ РПЦ освящать такие куличи. По мнению Педошенко, Z-куличи являются просто праздничным атрибутом и необходимости в их освящении нет.

Общество,РПЦ,
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