Придумавший пасхальные куличи с буквой Z бизнесмен объяснился

Директор магазина «Чайка» в Шадринске Анатолий Педошенко, придумавший Z-куличи, в беседе с «Подъемом» объяснил, что таким образом решил поддержать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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Он отметил, что не видит в данной идее ничего предосудительного.

«Я интересуюсь нашей военной историей. Например, на пасхальных открытках Первой мировой войны — куча изображений яиц, которые раскрашены, на них есть изображения воинов, воинской атрибутики. Когда трудные времена испытывает государство, на пасхальной продукции возникали воинские символы, — это никогда не считалось каким-то зазорным», — сказал Педошенко.