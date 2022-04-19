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8 минут назад

Умерла актриса сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Людмила Елисеева

Газета.Ru

Актриса Людмила Елисеева умерла в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни. Об этом сообщил на официальной странице «ВКонтакте» театр-фестиваль «Балтийский дом».

Умерла актриса из "Тайн следствия" Людмила Елисеева
Фото: Театр-фестиваль "Балтийский дом"Театр-фестиваль "Балтийский дом"

Причиной смерти Елисеевой стала тяжелая и продолжительная болезнь. О месте и дате церемонии прощания с актрисой в театре в учреждении культуры сообщат дополнительно.

В «Балтийский дом» (тогда Ленинградский государственный театр имени Ленинского Комсомола) Людмила Елисеева поступила сразу после окончания Школы-студии МХАТ, уточняет rg.ru.

На экране Елисеева дебютировала в фильме «Сумка инкассатора», вышедшем на экраны в 1977 году. В начале 2000-х Елисеева начала сниматься в сериалах, на ее счету роли в «Улицах разбитых фонарей», «Агентстве «Золотая пуля», «Тайнах следствия», «Мангусте», «Ментовских войнах». В последний раз на экране актриса появилась в сериале «Отличница», вышедшем на телеэкраны в 2017 году.

Общество,Людмила Елисеева,
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