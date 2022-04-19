Умерла актриса из "Тайн следствия" Людмила Елисеева

Актриса Людмила Елисеева умерла в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни. Об этом сообщил на официальной странице «ВКонтакте» театр-фестиваль «Балтийский дом».

Причиной смерти Елисеевой стала тяжелая и продолжительная болезнь. О месте и дате церемонии прощания с актрисой в театре в учреждении культуры сообщат дополнительно.

На экране Елисеева дебютировала в фильме «Сумка инкассатора», вышедшем на экраны в 1977 году. В начале 2000-х Елисеева начала сниматься в сериалах, на ее счету роли в «Улицах разбитых фонарей», «Агентстве «Золотая пуля», «Тайнах следствия», «Мангусте», «Ментовских войнах». В последний раз на экране актриса появилась в сериале «Отличница», вышедшем на телеэкраны в 2017 году.