Минтруд предложил упростить порядок заключения соцконтракта

Заключить социальный контракт можно будет без сбора справок и по электронному заявлению на портале госуслуг. Законопроект об этом разработал Минтруд. При заключении соцконтракта будут использоваться такие же подходы, как и для получения детских выплат, пояснили в ведомстве.

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При определении нуждаемости семьи в ее составе будут учитываться только сам заявитель, его супруг или супруга, несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Сейчас считаются все зарегистрированные в квартире граждане - дедушки и бабушки, братья, сестры, совершеннолетние самостоятельные дети заявителя.

Расчетный период для определения нуждаемости останется прежним, то есть считать доходы семьи будут, как и сейчас, за три месяца. При заключении соцконтракта не будет применяться правило нулевого дохода, то есть граждане, которые не имели в прошлом заработка, смогут его заключить.

В Минтруде напомнили, что соцконтракт - адресная мера поддержки для малообеспеченных семей. В отличие от детских выплат, в нем индивидуально для каждой семьи прописан перечень мероприятий, которые должны помочь семье увеличить ее доходы. Помимо выплаты может быть предоставлена дополнительная помощь в обучении, организации стажировки, получении срочных социальных услуг или оформлении документов - в зависимости от ситуации.

Заключить соцконтракт можно для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации.