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51 минуту назад

Минтруд предложил упростить порядок заключения соцконтракта

Российская Газетаиещё 1

Заключить социальный контракт можно будет без сбора справок и по электронному заявлению на портале госуслуг. Законопроект об этом разработал Минтруд. При заключении соцконтракта будут использоваться такие же подходы, как и для получения детских выплат, пояснили в ведомстве.

Минтруд предложил упростить порядок заключения соцконтракта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При определении нуждаемости семьи в ее составе будут учитываться только сам заявитель, его супруг или супруга, несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Сейчас считаются все зарегистрированные в квартире граждане - дедушки и бабушки, братья, сестры, совершеннолетние самостоятельные дети заявителя.

Расчетный период для определения нуждаемости останется прежним, то есть считать доходы семьи будут, как и сейчас, за три месяца. При заключении соцконтракта не будет применяться правило нулевого дохода, то есть граждане, которые не имели в прошлом заработка, смогут его заключить.

В Минтруде напомнили, что соцконтракт - адресная мера поддержки для малообеспеченных семей. В отличие от детских выплат, в нем индивидуально для каждой семьи прописан перечень мероприятий, которые должны помочь семье увеличить ее доходы. Помимо выплаты может быть предоставлена дополнительная помощь в обучении, организации стажировки, получении срочных социальных услуг или оформлении документов - в зависимости от ситуации.

Заключить соцконтракт можно для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации.

Также Минтруд предложил пенсию по потере кормильца сохранять молодым людям после достижения ими 18 лет в течение года до 1 сентября вне зависимости от результатов поступления в колледжи и вузы: "Рассчитываем, что закон будет принят до завершения учебного года", - сказал статс-секретарь - замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Общество,Андрей Пудов,Минтруд России,
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