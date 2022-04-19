В России появится новое мобильное приложение для больных диабетом

В России появится цифровой помощник для больных диабетом. Проект победил в конкурсе «Института развития интернета» и теперь получит финансовую поддержку.

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Инициаторами проекта «Диабет — образ жизни (diabeteslife)» стали выпускники «Мастерской новых медиа» — образовательной программы «Диалога», президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ее образовательного центра Мастерской управления «Сенеж».

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По замыслу авторов, поддержка больных диабетом будет осуществляться при помощи двух электронных ресурсов: сайта diabetprivet.ru и мобильного приложения. Для удобства пользователей в одном месте будут собраны чек-листы для получения федеральных и региональных льгот, данные о научных открытиях, об успехах диабетиков, истории известных людей, страдающих этим заболеванием, и другая полезная информация.

Также проект позволит найти рецепты различных блюд, лайфхаки и советы по питанию, видеоуроки для школьников и молодежи, формирующие правильное пищевое поведение, информацию о том, как вовремя распознать диабет и снизить вероятность осложнений заболевания.

Уникальность мобильного приложения заключается в том, что при помощи искусственного интеллекта оно позволяет больному автоматически заполнять диа-дневник для самодиагностики состояния.

«Идею об информационном ресурсе для людей, болеющих диабетом, я вынашивала два года, но окончательно она оформилась в проект во время обучения на программе "Мастерская новых медиа". То, что до этого было разбросано, как паззлы, собралось в общую картину. Но мало придумать идею, важно ее реализовать. И здесь тоже есть поддержка от Мастерской. Ребята, с которыми я училась на потоке, подключились к проекту. И мы вместе будем его реализовывать», — рассказала выпускница «Мастерской новых медиа» Елена Файман из Оренбурга.

Чтобы о проекте узнали как можно больше людей, его запуском и продвижением в соцмедиа будет заниматься еще одна выпускница «Мастерской новых медиа» Юлия Черничук из Мурманска. До этого она стала победительницей другого всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».

«9 миллионов россиян, по официальной статистике, живут с диагнозом "диабет". А сколько еще жителей нашей страны не знают о своей болезни. Портал и страницы в социальных сетях diabetprivet будут рассказывать, как наладить полноценную жизнь и сформировать осознанное отношение и правильные привычки. Наша главная задача — собрать всю информацию о диабете в одном месте и сделать жизнь многих россиян проще и лучше», — поделилась Юлия Черничук.

Разработкой IT-инфраструктуры проекта вместе со своей командой займется еще один выпускник Мастерской Константин Негачев из Москвы. «У меня очень большие ожидания от данного проекта. Мы создадим удобную IT-инфраструктуру для людей, чья жизнь связана с этим недугом, поможем им проходить через перипетии болезни легко и жить полноценной жизнью. Цель, ради которой стоит действовать», — отметил Константин Негачев.

«Проект "Диабет — образ жизни" реализуется на стыке двух сфер — медиа и IT. Очень важно, что он имеет ярко выраженную социальную направленность. Это то, чему мы обучаем слушателей Мастерской, — ответственности и пользе для общества. Еще одна важная задача Мастерской — создание сообщества медиаспециалистов, которые смогут эффективно работать во всех уголках страны и вместе реализовывать проекты. Этот проект объединил представителей как минимум 3 регионов, он позволит создать более десятка рабочих мест в сфере новых медиа», — прокомментировал руководитель программы «Мастерская новых медиа», руководитель направления по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Канавцев.

«Диабет — образ жизни» в марте этого года стал победителем Всероссийского конкурсного отбора лучших женских проектов «Женщины за здоровое общество», который реализует одна из команд программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — выявление лучших социально-ориентированных проектов по укреплению общественного здоровья.