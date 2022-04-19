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1 час назад

В России создадут публичный реестр недобросовестных алиментщиков

ТАССиещё 1

Минюст России разработал законопроект о создании публичного реестра недобросовестных неплательщиков алиментов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об исполнительном производстве" опубликован во вторник для общественного обсуждения на портале проектов нормативно правовых актов.

В России создадут публичный реестр недобросовестных алиментщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект предусматривает создание реестра должников по алиментным обязательствам, куда будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также находящихся в розыске.

Реестр будут вести судебные приставы. Порядок формирования и ведения электронного реестра будет определен директором ФССП - главным судебным приставом РФ, а общедоступная часть сведений будет опубликована на официальном сайте ФССП России. В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключен из реестра в течение пяти дней.

Общество,ФССП России,Минюст России,
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