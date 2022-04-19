В России создадут публичный реестр недобросовестных алиментщиков

Минюст России разработал законопроект о создании публичного реестра недобросовестных неплательщиков алиментов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об исполнительном производстве" опубликован во вторник для общественного обсуждения на портале проектов нормативно правовых актов.

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Законопроект предусматривает создание реестра должников по алиментным обязательствам, куда будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также находящихся в розыске.