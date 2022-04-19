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36 минут назад

ВЦИОМ раскрыл мнение россиян о нацистских организациях на Украине

Lenta.ru

Большинство россиян уверены в существовании на Украине нацистских организаций. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ раскрыл мнение россиян о нацистских организациях на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 88 процентов респондентов выразили мнение, что на Украине действительно есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. При этом 76 процентов опрошенных считают, что нацистские организации представляют реальную угрозу для России и ее граждан.

Кроме того, ВЦИОМ раскрыл мнение граждан относительно поддержки киевским режимом таких организаций. 70 процентов россиян согласились с этим утверждением, еще 14 процентов допустили, что украинские власти не замечают нацистские организации в стране.

Помимо прочего, отвечая на вопрос о результатах российской спецоперации, 45 процентов опрошенных заявили, что одним из ее итогов станет суд над украинскими нацистами за совершенные преступления.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что меры по денацификации Украины, которые пройдут по модели Германии и Австрии, должны быть закреплены на законодательном уровне. Она также напомнила, что страны Запада открыто поддерживали «нацистские тенденции» на Украине, называя это «проявлением культурной самобытности».

Общество,Мария Захарова,МИД России,ВЦИОМ,
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