ВЦИОМ раскрыл мнение россиян о нацистских организациях на Украине

Большинство россиян уверены в существовании на Украине нацистских организаций. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Так, 88 процентов респондентов выразили мнение, что на Украине действительно есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. При этом 76 процентов опрошенных считают, что нацистские организации представляют реальную угрозу для России и ее граждан.

Кроме того, ВЦИОМ раскрыл мнение граждан относительно поддержки киевским режимом таких организаций. 70 процентов россиян согласились с этим утверждением, еще 14 процентов допустили, что украинские власти не замечают нацистские организации в стране.

Помимо прочего, отвечая на вопрос о результатах российской спецоперации, 45 процентов опрошенных заявили, что одним из ее итогов станет суд над украинскими нацистами за совершенные преступления.