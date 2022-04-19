Стала известна причина смерти режиссера Хейфеца

Народный артист России, театральный режиссер Леонид Хейфец скончался 18 февраля. По предварительным данным, он умер из-за оторвавшегося тромба, сообщает ТАСС.

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«По предварительном данным, причиной смерти Леонида Хейфеца стал оторвавшийся тромб», - сказал источник агентства.

Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни. О его смерти сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. По его словам, Хейфеца выписали из больницы на прошлой неделе.

Напомним, Леонид Хейфец родился в Минске в 1934 году. Окончил Белорусский политехнический институт, затем поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером в Центральном театре Советской армии, где поставил спектакли «Мой бедный Марат», «Смерть Иоанна Грозного», «Дядя Ваня». Также работал в Малом театре, сотрудничал с Московским академическим театром имени Маяковского.