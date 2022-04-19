Почти 90% опрошенных россиян уверены, что украинские нацисты угрожают РФ

Абсолютное большинство опрошенных россиян - 88% - заявили, что на Украине действуют организации, исповедующие нацистскую идеологию, которые угрожают РФ. Об этом 19 апреля сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Вопросы денацификации: история, инструменты, перспектива". Опрос проходил 18 апреля в формате телефонного интервью среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов.

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"Абсолютное большинство - 88% - респондентов завили о том, что на Украине сейчас есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. Важно то, что эта точка зрения доминирует во всех возрастных категориях. То есть это мнение сформировано, выражено, представители разных социальных групп с одинаковой остротой понимают глубину этого вопроса", - сказал Мамонов.

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По его словам, только 4% участников исследования усомнились в подобном утверждении.

Как отметил социолог, этот вопрос не только политического содержания, но и личного.

"76% участников опроса заявили, что украинские нацистские организации представляют опасность для России и российских граждан. Только 14% респондентов считают, что, скорее всего, такой угрозы нет. Таким образом, мы говорим о том, что проблема рефлексируется, вопрос крайне значим и имеет личное преломление - безопасности страны и безопасности граждан", - сказал Мамонов.

По его словам, 70% респондентов заявили о том, что власти Украины поддерживают нацистские организации.

"Еще есть группа тех (14%), кто считает, что украинские власти не замечают наличие таких организаций. Таким образом, более 80% опрошенных обеспокоены этой проблемой, считают ее значимой, отмечают негативную роль украинских властей в существовании данных организаций", - отметил Мамонов.

Он уточнил, что лишь 8% опрошенных заявили об отсутствии поддержки нацистских организаций властями Украины.