В российском регионе начали продавать куличи с буквой «Z»

Пользователи соцсетей обратили внимание на появление в магазине Курганской области куличей с буквой Z, которая является одним из символов российской спецоперации на Украине. При этом в Русской православной церкви заявили, что не будут их освящать, передает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, куличи с нарисованной на них буквой Z не имеют отношения к христианской традиции.

«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может. Я думаю, что не предполагает освящение таких праздничных изделий», - заметил он.

При этом священнослужитель назвал вполне допустимой выпечку с патриотической символикой, но вне религиозного контекста.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».