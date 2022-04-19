В российском регионе начали продавать куличи с буквой «Z»

В супермаркете «Чайка» города Шадринска Курганской области начали продавать пасхальные куличи с буквой «Z» в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на владельца супермаркета Анатолия Педошенко.
Буква «Z» стала неофициальным символом поддержки специальной военной операции России на Украине.
«Сегодня первый день, как поступили в продажу куличи с символикой Z… Мы каждый год в Пасху продаем около 3 тысяч куличей, надеемся, что в этом году продадим больше. Но не думаю, что будет какой-то массовый, ажиотажный спрос… Ситуация такая: если мы обратимся к истории Первой мировой войны, то… когда у страны наступали трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для Отечества, и тогда на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты. Это делалось для того, чтобы… поддержать солдат», — заявил он.
Предприниматель отметил, что российские военные должны ощущать поддержку в тылу и добавил, что данная акция никак не связана с коммерцией.
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