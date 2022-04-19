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32 минуты назад

В Курганской области начали продавать куличи с буквой «Z»

Газета.Ru

В супермаркете «Чайка» города Шадринска Курганской области начали продавать пасхальные куличи с буквой «Z» в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на владельца супермаркета Анатолия Педошенко.

В российском регионе начали продавать куличи с буквой «Z»
Фото: Телеграм-канал «РИА Новости»Телеграм-канал «РИА Новости»

Буква «Z» стала неофициальным символом поддержки специальной военной операции России на Украине.

«Сегодня первый день, как поступили в продажу куличи с символикой Z… Мы каждый год в Пасху продаем около 3 тысяч куличей, надеемся, что в этом году продадим больше. Но не думаю, что будет какой-то массовый, ажиотажный спрос… Ситуация такая: если мы обратимся к истории Первой мировой войны, то… когда у страны наступали трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для Отечества, и тогда на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты. Это делалось для того, чтобы… поддержать солдат», — заявил он.

Предприниматель отметил, что российские военные должны ощущать поддержку в тылу и добавил, что данная акция никак не связана с коммерцией.

Ранее эксперты подсчитали, во сколько обойдется пасхальный набор в 2022 году.

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