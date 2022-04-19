В российском регионе начали продавать куличи с буквой «Z»

«Сегодня первый день, как поступили в продажу куличи с символикой Z… Мы каждый год в Пасху продаем около 3 тысяч куличей, надеемся, что в этом году продадим больше. Но не думаю, что будет какой-то массовый, ажиотажный спрос… Ситуация такая: если мы обратимся к истории Первой мировой войны, то… когда у страны наступали трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для Отечества, и тогда на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты. Это делалось для того, чтобы… поддержать солдат», — заявил он.