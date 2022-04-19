Обнародовано предсказание Ванги об антироссийском заговоре

Болгарская ясновидящая Ванга сделала предсказание о судьбе России, согласно которому в 2022 году удастся рассекретить заговор двух государств, «разделенных водой». Об этом пишет moika78.ru.
О пророчестве Ванги, по данным издания, рассказал бизнесмен Борис Кючуков, которому в 1993 году удалось пообщаться со знаменитой предсказательницей.
Провидица была уверена, что в 2022 году мир окажется на краю масштабного конфликта, а два государства, «разделенные водой», объединятся против России. При этом Ванга отметила, что страна увидит «двуликие лица» и сможет рассекретить этот заговор.
Однако провидица не уточнила, о каких именно странах идет речь, заметив только, что «изменений будет много, но люди останутся прежними».
Ранее были обнародованы другие предсказания болгарской провидицы Ванги на этот год, который она описала как «год перемен». Ванга предупреждала, что страны Запада обрушатся на Россию, но в итоге сила и мощь ее только укрепятся. Также она предсказывала, что России нужно объединиться с Китаем и Индией, это позволит победить США.