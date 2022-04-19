Обнародовано предсказание Ванги об антироссийском заговоре

Болгарская ясновидящая Ванга сделала предсказание о судьбе России, согласно которому в 2022 году удастся рассекретить заговор двух государств, «разделенных водой». Об этом пишет moika78.ru.

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О пророчестве Ванги, по данным издания, рассказал бизнесмен Борис Кючуков, которому в 1993 году удалось пообщаться со знаменитой предсказательницей.

Провидица была уверена, что в 2022 году мир окажется на краю масштабного конфликта, а два государства, «разделенные водой», объединятся против России. При этом Ванга отметила, что страна увидит «двуликие лица» и сможет рассекретить этот заговор.

Однако провидица не уточнила, о каких именно странах идет речь, заметив только, что «изменений будет много, но люди останутся прежними».