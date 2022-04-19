Отец Алисы Тепляковой отказался выращивать картошку

«Из деревни уезжают не потому что "что-то жить простовато", а потому что в городе объективно в десятки раз выше уровень жизни. По экономическим мотивам нет ничего глупее и нецелесообразнее работы на огороде. Сельское хозяйство без автоматизации и механизации — это просто рабский труд, бессмысленный и беспощадный», — подчеркнул Тепляков, отметив, что самостоятельное выращивание картошки или помидоров никогда не окупится.