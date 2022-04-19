В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Отец Алисы Тепляковой отказался выращивать картошку

Мослента

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и шести ее братьев и сестер Евгений Тепляков в личном блоге объяснил свой отказ от жизни в деревне и от работы на огороде.

Отец Алисы Тепляковой отказался выращивать картошку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина отметил, что довольно часто слышит, будто многодетным семьям не место в больших городах, что им нужно жить в деревнях и заниматься сельским хозяйством.

«Из деревни уезжают не потому что "что-то жить простовато", а потому что в городе объективно в десятки раз выше уровень жизни. По экономическим мотивам нет ничего глупее и нецелесообразнее работы на огороде. Сельское хозяйство без автоматизации и механизации — это просто рабский труд, бессмысленный и беспощадный», — подчеркнул Тепляков, отметив, что самостоятельное выращивание картошки или помидоров никогда не окупится.

Россиянин сравнил работу на огороде с работой кассира в супермаркете. По его подсчетам, столько, сколько первый заработает за месяц, второй может получить за два дня.

Рассматривать труд на дачном участке в качестве отдыха Тепляков также отказался. С куда большим удовольствием он готов отправиться на отдых с палатками.

Ранее многодетный отец рассказал о выносливости своих наследников.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители