Отец Алисы Тепляковой отказался выращивать картошку

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и шести ее братьев и сестер Евгений Тепляков в личном блоге объяснил свой отказ от жизни в деревне и от работы на огороде.
Мужчина отметил, что довольно часто слышит, будто многодетным семьям не место в больших городах, что им нужно жить в деревнях и заниматься сельским хозяйством.
«Из деревни уезжают не потому что "что-то жить простовато", а потому что в городе объективно в десятки раз выше уровень жизни. По экономическим мотивам нет ничего глупее и нецелесообразнее работы на огороде. Сельское хозяйство без автоматизации и механизации — это просто рабский труд, бессмысленный и беспощадный», — подчеркнул Тепляков, отметив, что самостоятельное выращивание картошки или помидоров никогда не окупится.
Россиянин сравнил работу на огороде с работой кассира в супермаркете. По его подсчетам, столько, сколько первый заработает за месяц, второй может получить за два дня.
Рассматривать труд на дачном участке в качестве отдыха Тепляков также отказался. С куда большим удовольствием он готов отправиться на отдых с палатками.
Ранее многодетный отец рассказал о выносливости своих наследников.