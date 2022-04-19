Разгоняющий лужу трактор в российском городе сняли на видео

«Там снег тает. Сейчас лужи уже этой нет. Это жаловались противные люди, которые живут в соседнем дворе и постоянно пишут кляузы. А на самом деле там выкопали слив, сделали все, и сейчас вода уходит, и ничего там такого нет. Он просто стоял, ждал руководство и взял погонял воду, чтобы хоть как-то разогнать ее», – прокомментировали ситуацию «Подъему» в компании «Ковдорсервис».