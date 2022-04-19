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46 минут назад

Разгоняющий лужу трактор в российском городе сняли на видео

Александр Кузьмин

В городе Ковдоре Мурманской области на борьбу с образовавшимися в результате таяния снега лужами отправили трактор с ковшом. На снятое местными жителями видео обращает внимание Telegram-канал «Подъем».

Как уточняет источник, такой инновационный подход вызвал возмущение у россиян, поскольку вода просто переместилась из одного двора в другой.

«Там снег тает. Сейчас лужи уже этой нет. Это жаловались противные люди, которые живут в соседнем дворе и постоянно пишут кляузы. А на самом деле там выкопали слив, сделали все, и сейчас вода уходит, и ничего там такого нет. Он просто стоял, ждал руководство и взял погонял воду, чтобы хоть как-то разогнать ее», – прокомментировали ситуацию «Подъему» в компании «Ковдорсервис».

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