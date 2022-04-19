Лучшие города России для жизни с детьми

«Работа.ру» составила список лучших городов для жизни с семьей и детьми. Об этом сообщает издание Lenta.ru. В опросе приняли участие более трех тысяч пользователей сервиса со всех регионов страны.

Лучшим городом России для жизни с семьей и детьми назвали Москву — за российскую столицу высказался 41 процент россиян. Среди преимуществ Москвы респонденты указали развитую инфраструктуру, а также образовательные и карьерные возможности.

Второе место в списке лучших городов занял Сочи — за него проголосовали 36 процентов отпрошенных. Россияне оценили там экологическую ситуацию, развитую медицину и низкий уровень стресса.

34 процента выделили Санкт-Петербург, оценив его инфраструктуру, а также возможности получить образование и построить карьеру.

Четвертое место занял Краснодар (33 процента респондентов).