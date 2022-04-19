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32 минуты назад

Лучшие города России для жизни с детьми

Александр Котлеткин

«Работа.ру» составила список лучших городов для жизни с семьей и детьми. Об этом сообщает издание Lenta.ru. В опросе приняли участие более трех тысяч пользователей сервиса со всех регионов страны.

1/10 Лучшим городом России для жизни с семьей и детьми назвали Москву — за российскую столицу высказался 41 процент россиян
Фото: РИА Новости
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2/10 Среди преимуществ Москвы респонденты указали развитую инфраструктуру, а также образовательные и карьерные возможности
Фото: ТАСС
3/10 Второе место в списке лучших городов занял Сочи — за него проголосовали 36 процентов отпрошенных
Фото: РИА Новости
4/10 Россияне оценили там экологическую ситуацию, развитую медицину и низкий уровень стресса
Фото: РИА Новости
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5/10 34 процента выделили Санкт-Петербург, оценив его инфраструктуру, а также возможности получить образование и построить карьеру
Фото: РИА Новости
6/10 Участники и гости фестиваля городской культуры "Живые улицы" в центре Санкт-Петербурга. "Живые улицы" Петербурга - проект, в котором центральные улицы города закрываются для машин и отдаются горожанам
Фото: РИА Новости
7/10 Четвертое место занял Краснодар (33 процента респондентов)
Фото: РИА Новости
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8/10 Во время парада Кубанского казачьего войска и представителей Союза казачьей молодежи у Войскового Собора св. Александра Невского
Фото: ТАСС
9/10 Пятое место - Калининград (25 процентов)
Фото: ТАСС
10/10  В историческом квартале "Рыбная деревня"
Фото: ТАСС

Лучшим городом России для жизни с семьей и детьми назвали Москву — за российскую столицу высказался 41 процент россиян. Среди преимуществ Москвы респонденты указали развитую инфраструктуру, а также образовательные и карьерные возможности.

Второе место в списке лучших городов занял Сочи — за него проголосовали 36 процентов отпрошенных. Россияне оценили там экологическую ситуацию, развитую медицину и низкий уровень стресса.

34 процента выделили Санкт-Петербург, оценив его инфраструктуру, а также возможности получить образование и построить карьеру.

Четвертое место занял Краснодар (33 процента респондентов).

Пятое место - Калининград (25 процентов).

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