Россиянам захотели добавить еще один выходной

Фракция "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект, которым предлагается сделать ежегодно отмечаемый в России 6 июня День русского языка праздничным выходным. Об этом сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

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По его словам, документ направлен на отзыв в правительство РФ.

Миронов подчеркнул, что инициатива очень важна именно сегодня, когда в других странах людям запрещают говорить на русском языке.

"В Европе и в ряде других стран они просто подвергаются гонениям", - добавил депутат.