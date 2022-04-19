Россиянам захотели добавить еще один выходной

Фракция "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект, которым предлагается сделать ежегодно отмечаемый в России 6 июня День русского языка праздничным выходным. Об этом сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.
По его словам, документ направлен на отзыв в правительство РФ.
Миронов подчеркнул, что инициатива очень важна именно сегодня, когда в других странах людям запрещают говорить на русском языке.
"В Европе и в ряде других стран они просто подвергаются гонениям", - добавил депутат.
День русского языка учрежден ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Российской Федерации в 2011 году этот день стал государственным праздником.