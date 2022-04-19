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55 минут назад

День русского языка предложили сделать праздничным выходным

Российская Газетаиещё 2

Фракция "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект, которым предлагается сделать ежегодно отмечаемый в России 6 июня День русского языка праздничным выходным. Об этом сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

Россиянам захотели добавить еще один выходной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, документ направлен на отзыв в правительство РФ.

Миронов подчеркнул, что инициатива очень важна именно сегодня, когда в других странах людям запрещают говорить на русском языке.

"В Европе и в ряде других стран они просто подвергаются гонениям", - добавил депутат.

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День русского языка учрежден ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Российской Федерации в 2011 году этот день стал государственным праздником.

Общество,Сергей Миронов,Справедливая Россия,ООН,Правительство РФ,
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