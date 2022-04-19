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1 час назад

День русского языка предложили сделать праздничным выходным

ТАСС

Фракция "Справедливая Россия - За правду" во вторник направила на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается сделать ежегодно отмечаемый в России 6 июня День русского языка праздничным выходным днем. Об этом сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

День русского языка предложили сделать праздничным выходным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы внесли на заключение правительства свою законодательную инициативу, которая касается введения еще одного праздничного выходного дня в Российской Федерации. <...> Мы считаем, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который традиционно 6 июня мы празднуем как День русского языка, должен стать государственным праздником и выходным днем", - сказал он.

6 июня в РФ ежегодно отмечается День русского языка. Этот памятный день установлен указом президента России Дмитрия Медведева от 6 июня 2011 года "в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации".

Одним из инициаторов его проведения выступило Россотрудничество. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка.

Общество,Сергей Миронов,Дмитрий Медведев,Россотрудничество,Справедливая Россия,Правительство РФ,
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