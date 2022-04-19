День русского языка предложили сделать праздничным выходным

"Мы внесли на заключение правительства свою законодательную инициативу, которая касается введения еще одного праздничного выходного дня в Российской Федерации. <...> Мы считаем, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который традиционно 6 июня мы празднуем как День русского языка, должен стать государственным праздником и выходным днем", - сказал он.