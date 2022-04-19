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23 минуты назад

Российские дети начнут учить еще один предмет с первого класса

Lenta.ruиещё 1

Министерство просвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. О том, что дети начнут учить еще один предмет во вторник, 19 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!». Его слова приводит ТАСС.

Российские дети начнут учить еще один предмет с первого класса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил министр.

Ранее Кравцов заявлял о необходимости ввести во всех школах государственную символику.

Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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