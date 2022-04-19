Российские дети начнут учить еще один предмет с первого класса

Министерство просвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. О том, что дети начнут учить еще один предмет во вторник, 19 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!». Его слова приводит ТАСС.