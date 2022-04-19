Пока вы спали: раскол в Израиле и рецепты спасения мировой экономики

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Вторая фаза спецоперации началась на Украине

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Российские Вооруженные силы перешли ко второй фазе спецоперации на Украине, решающую роль в которой будет играть превосходство в воздухе. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс». А Минобороны РФ сообщило, что крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Западную Украину.

Россиян предупредили о сокращении выпуска апельсинового сока

Российские производители соков ожидают перебоев с поставками сырья для апельсинового сока, которое ранее ввозилось из США и стран Евросоюза. Проблемы с поставками обусловлены как логистикой, так и с ростом затрат на закупки, что может привести к необходимости сменить поставщиков. Об этом «Известиям» рассказал глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков.

По его словам, при самом плохом сценарии возможно падение доли апельсинового сока на российском рынке с 20% до нуля. Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока и ищут альтернативные пути поставок сырья.

Израиль оказался на грани распада правительства

Столкновения израильской полиции и палестинцев в Иерусалиме, во время которых пострадали уже 170 человек, привели к приостановке членства в правящей коалиции арабской партии РААМ и поставили правительство на грань распада. Что происходит в Израиле, разбирались «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, если ситуация вокруг Иерусалима и мечети Аль-Акса не успокоится, то это может привести к дестабилизации в регионе и обострению только начавших налаживаться отношений Израиля с арабским миром. При этом уход арабской партии, у которой четыре места в парламенте, развалит правящую коалицию и может привести к внеочередным выборам в Израиле.

Власти России определяются со стратегией ответа на санкции

Кабинет министров и Банк России в среднесрочной перспективе намерены создать особые условия для необходимой структурной трансформации экономики в условиях санкций. Об этом пишет «Коммерсант».

В частности, в ЦБ намерены прийти к более быстрому снижению ключевой ставки, однако не будут добиваться возвращения инфляции к 4% годовых«любой ценой». Властями уже официально заявлено о предстоящем росте бюджетных расходов в виде индексации пенсий, пособий и бюджетных зарплат, также ожидается фронтальное налоговое стимулирование экономической активности и секторальная поддержка.

Страны G20 ищут рецепты спасения мировой экономики

Министры финансов и главы центральных банков стран, входящих в «Группу двадцати», намерены обсудить в Вашингтоне главные вызовы, с которыми столкнулась мировая экономика в условиях санкционной войны против России. Об этом сообщает «Коммерсант».