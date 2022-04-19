Названы не умеющие хранить секреты категории людей

Психолог Сьюзан Уитборн назвала категории людей, не умеющих хранить секреты, ссылаясь на проведенные ранее Джессикой Салерно из Университета Аризоны и Майклом Слепяном из Колумбийского университета изыскания.

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В статье на сайте Psychology Today она отметила: перед тем, кто хочется поделиться сокровенным стоит непростой выбор — довериться другому человеку или нет, и стоит осознавать, что за последствия этого выбора придется самостоятельно нести ответственность.

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Психологи выделяют несколько категорий людей, кому нельзя доверять секреты. Первые — те, кто склонен осуждать других, вторые — сплетники. Сьюзан Уитборн напоминает: если человек не хочет, чтобы у него появились секреты, то он не должен себя вести провокационно. Если же скрывать есть что, стоит задуматься: это вещи из прошлого, за которые стыдно, или секреты из будущего, о которых не должны знать посторонние.

Исследователи обратили внимание на нюанс: если человек поделился с другом секретом о поступке, но он возмущает приятеля, то тот ради дружбы постарается сохранить его в тайне. С другой стороны, чужая тайна будет тяготить, и чтобы облегчить бремя, ее хранитель попробует от нее избавиться. Если друг не предан — доверять секреты ему не стоит. Плохим хранителем тайны станет тот, у кого другая система ценностей. Если человек признается, что ненароком не оплатил что-то в магазине и забрал это домой, тот, кому доверили эту тайну, может возмутиться аморальным поступком и рассказать о нем всему свету, отмечают исследователи. Сьюзан Уитборн уверена: люди раскроют секреты, чтобы наказать тех, кто нарушил их моральные ценности.

Салерно и Слепян отметили, что легче держать при себе тайны знакомого человека, чем того, с кем знаком поверхностно.Плохими хранителями чужих тайн являются сплетники. Если они узнали пикантную подробность жизни другого человека, даже не вызывающую морального осуждения, то все равно захотят поделиться информацией.

Ученые выяснили: самыми заветными секретами оказались новости об абортах, сюрпризах для близких, вредных привычках, а также информация об обмане при поступлении на учебу или работу. А самыми недолго хранимыми тайнами оказались новости о планировании причинения вреда кому-то или планы проведения интересной вечеринки.