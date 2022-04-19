Россияне назвали идеальные города для семейной жизни. Работать, воспитывать детей и наслаждаться жизнью лучше всего в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.
Именно эти города составили ТОП-3 населенных пунктов для жизни с семей по мнению россиян, о чем говорят результаты опроса сервиса «Работу-ру».
За Москву проголосовал 41% респондентов, за Сочи – 36%, а за северную столицу – 34%. В первую пятерку также вошли Краснодар (33%) и Калининград (25%).
Свой выбор россияне обосновывали тем, что именно в этих городах наиболее развита инфраструктура, есть возможность зарабатывать и делать карьеру, а также обеспечивать будущее своим детям.