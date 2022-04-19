В Свердловской области водитель сломанного экскаватора изуродовал несколько метров дорожного асфальта. На снятые очевидцами кадры обращает внимание Telegram-канал «Лента дна».
«Махина буквально вгрызалась ковшом в асфальт и подтягивалась на стреле вперед, пока местные жители со слезами на глазах наблюдали за происходящим», – говорится в сообщении канала.
На записи видно, как техника без колеса передвигается по дороге при помощи ковша. При этом после такой поездки на дорожном покрытии образовались рытвины.
«Побег удался», – иронично прокомментировал случившееся автор ролика.