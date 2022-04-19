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1 час назад

Экскаватор без колеса ковшом изуродовал асфальт: видео

Александр Кузьмин

В Свердловской области водитель сломанного экскаватора изуродовал несколько метров дорожного асфальта. На снятые очевидцами кадры обращает внимание Telegram-канал «Лента дна».

«Махина буквально вгрызалась ковшом в асфальт и подтягивалась на стреле вперед, пока местные жители со слезами на глазах наблюдали за происходящим», – говорится в сообщении канала.

На записи видно, как техника без колеса передвигается по дороге при помощи ковша. При этом после такой поездки на дорожном покрытии образовались рытвины.

«Побег удался», – иронично прокомментировал случившееся автор ролика.

Общество,Видео,
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