«Махина буквально вгрызалась ковшом в асфальт и подтягивалась на стреле вперед, пока местные жители со слезами на глазах наблюдали за происходящим», – говорится в сообщении канала.

На записи видно, как техника без колеса передвигается по дороге при помощи ковша. При этом после такой поездки на дорожном покрытии образовались рытвины.