В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
48 минут назад

В Калининграде оценили возможность блокады региона

Lenta.ruиещё 6

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о невозможности блокады региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В Калининграде оценили возможность блокады региона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, самолеты в Калининград летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт всегда связывает регион с остальной частью России. Губернатор также отметил, что закрытие железнодорожного транзита не выгодно европейским странам. Он пояснил, что европейские страны экономят на перевозке через область достаточно большое количество времени, к тому же данный способ иногда дешевле, чем водный транспорт.

Помимо этого, Алиханов рассказал, что закрытие железнодорожных путей полностью перекроет возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и Китая.

Ранее Алиханов оценил риск закрытия границы с Литвой. По его словам, Литва не может сделать это в одностороннем порядке. Политик пояснил, что данное предложение европейская страна выносила на уровне Евросоюза, оно отражено в пятом пакете санкций в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию ЕС. В то же время для калининградского транзита сделано исключение, уточнил Алиханов. По мнению губернатора Калининградской области, в данном вопросе Запад поступил «достаточно разумно».

Общество,Антон Алиханов,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители