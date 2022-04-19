В Калининграде оценили возможность блокады региона

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о невозможности блокады региона. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, самолеты в Калининград летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт всегда связывает регион с остальной частью России. Губернатор также отметил, что закрытие железнодорожного транзита не выгодно европейским странам. Он пояснил, что европейские страны экономят на перевозке через область достаточно большое количество времени, к тому же данный способ иногда дешевле, чем водный транспорт.

Помимо этого, Алиханов рассказал, что закрытие железнодорожных путей полностью перекроет возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и Китая.