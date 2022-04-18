Россияне стали меньше времени проводить в соцсетях

Среднее время активности россиян в соцсетях на 15 апреля составило 57 минут, что на на 9 минут меньше, чем было 14 марта. Об этом со ссылкой на новый отчет компании Mediascope сообщает издание "Ведомости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сильнее всего сократилось время пребывание российских пользователь в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*. С 14 марта, дня признания деятельности соцсети экстремистской, показатель снизился в 3 раза, до 12 минут в день. Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* россияне стали тоже меньше уделять времени: с начала марта показатель сократился более чем в 2 раза и на сегодня составляет 7 минут в день.

Вместе с тем Mediascope проследил, как менялось время присутствия россиян с начала военной спецоперации на Украине во "ВКонтакте". Выяснилось, что с конца февраля показатель вырос с 45 до 47 минут в день.

Аналогичный рост наблюдается и у Telegram. Если до 24 февраля российские пользователи посвящали мессенджеру 33 минуты в сутки, то на сегодня показатель равен уже 35 минутам.