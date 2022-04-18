Рособрнадзор выявил нарушения в работе Театральной школы Райкина

Рособрнадзор после проведенной проверки выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств, из которой ранее с должности худрука уволили Константина Райкина. Ректора ВШСИ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Рособрнадзор выявил нарушения обязательных требований в деятельности Высшей школы сценических искусств. Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся в вузе по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации», — отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении вузу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее студенты ВШСИ направили в ведомство обращение, в котором выступали против увольнения худрука школы Константина Райкина, подчеркнув, что без народного артиста учреждения вообще не существовало бы. Райкин информацию об увольнении также подтвердил, сообщив, что его «должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным».