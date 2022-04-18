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1 час назад

Критиковавший ВСУ американский блогер пропал в Харькове

Российская Газета

Писатель, режиссер и блогер из США Гонсало Лира, известный своими репортажами с Украины, в которых он подвергал критике действия украинских властей и военных, третий день не выходит на связь. Об этом сообщил в эфире своей передачи "Мать всех ток-шоу" шотландский политик Джордж Галлоуэй.

Критиковавший ВСУ американский блогер пропал в Харькове
Фото: ЖЖЖЖ

По словам ведущего, Лира третий день не появляется в эфире и не выкладывает новые посты в своих соцсетях. При этом раньше блогер регулярно выходил на связь и делился новыми записями. Последний пост в своем Telegram-канале Лира опубликовал днем 15 апреля.

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Американец сообщал, что находится в Харькове. А недавно он опасался, что из-за его позиции к нему могут нагрянуть СБУ или тероборона. Ранее блогер рассказывал, что не может выехать из Харькова из-за действий украинских боевиков, которые прикрываются гражданами как живым щитом.

После начала спецоперации Лира находился в Киеве, а в начале марта уехал в Харьков. При этом блогер рассказывал, что его преследуют. Как заявил писатель в интервью "Известиям", 2 марта к нему в квартиру пришли какие-то люди, которых он не смог идентифицировать".

"Я не знаю, кто это был, но мне известно, что из мест лишения свободы были выпущены заключенные. От многих горожан я слышу, что режимом Зеленского они были отпущены, чтобы никто из мирных жителей не смог покинуть Харьков. Ходят слухи, что эти вооруженные люди заходят в дома", - заявил тогда Лира.

Напомним, что Лира в своих соцсетях и авторском Youtube канале Coach Red Pill подвергал жеcткой критике действия украинских властей. Он не боялся открыто говорить о преступлениях ВСУ и киевского режима.

Например, он рассказывал о том, что ВСУ используют гражданских лиц в качестве живого щита, обстреливают жилые дома. При этом он положительно отзывался о действиях российских военных, которые стараются не допустить жертв среди мирного населения.

Блогер говорил, что российская армия пытается отделить вооруженную агрессию и зло националистов, прячущихся за спинами стариков, женщин и детей, что русские не хотят жертв и поэтому двигаются вперед медленно и осторожно.

Американец так же разоблачал "фейки", подготовленные киевским режимом и подхваченные иностранными СМИ. Прежде всего - о якобы зверствах российских военных в Буче и Краматорске.

Общество,СБУ,
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