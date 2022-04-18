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11 минут назад

На Урале на купол церкви поместили букву Z

Елена Прошина

На реставрируемый храм Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области 16 апреля установили новый купол с буквой Z — одним из символом спецоперации России на Украине. Об этом сообщает портал 66.ru.

На Урале на купол церкви поместили букву Z
Фото: РамблерРамблер

По данным Telegram-канала «Голубковская церковь G.S», инициаторами установки купола с буквой Z на постройку XIX века стали местные жители. Необходимый для этого кран оплатил активист Андрей Новоселов. Свой поступок местные жители объяснили желанием поддержать президента РФ Владимира Путина и погибших в ходе спецоперации на Украине российских солдат.

«Букву Z мы прикрепили на купол временно. Чтобы поддержать нашу армию, нашего президента. Ребят, которые воюют за нашу национальную безопасность», — отметили активисты.

Инициативу прокомментировали в Русской православной церкви. В беседе с «РИА Новости» секретарь епархиального управления иерей Дмитрий Ямщиков сообщил, что жители села не согласовывали свои намерения с епархией.

По его словам, «сейчас на храме буквы Z нет, активисты установили знак на куполе перед установкой, сфотографировались и разместили в своих пабликах, а перед самой установкой сняли». Ямщиков также напомнил, что установка знаков на зданиях храмов «идет вразрез с канонами Русской православной церкви, и с канонами храмоздания и храмостроительства».

Церковь Вознесения Господня была построена в 1806 году и пережила сильно повредивший здание пожар. В мае 2019 года храм начали реставрировать на деньги местных жителей. Он имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

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