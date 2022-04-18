Музей "Сталинградская битва" прокомментировал скульптуру "Большая мать"

Музей-заповедник "Сталинградская битва" в городе-герое Волгограде назвал неуместным экспериментом скульптуру киевского художника Олега Кулика "Большая мать", представленную в Гостином дворе на выставке "Арт Москва". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

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Скульптура "Большая мать" вызвала неоднозначную реакцию. Как сообщали СМИ, российские политики в представленной на экспозиции скульптуре "Большая мать" увидели пародию на статую "Родина-мать зовет", расположенную в Волгограде, и призвали дать официальную оценку работе художника. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к главе министерства культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность создания общественных художественных советов на время специальной военной операции на Украине.

"Скульптура знаменитого скульптора Евгения Вучетича "Родина-мать зовет!" является общепризнанным произведением монументального искусства, известным во всем мире. Для нескольких поколений граждан нашей страны это символ Победы. Вне зависимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет, считаем подобные эксперименты неуместными", - сказали в музее-заповеднике "Сталинградская битва".