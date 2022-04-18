Музей "Сталинградская битва" прокомментировал скульптуру "Большая мать"

Музей-заповедник "Сталинградская битва" в городе-герое Волгограде назвал неуместным экспериментом скульптуру киевского художника Олега Кулика "Большая мать", представленную в Гостином дворе на выставке "Арт Москва". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Скульптура "Большая мать" вызвала неоднозначную реакцию. Как сообщали СМИ, российские политики в представленной на экспозиции скульптуре "Большая мать" увидели пародию на статую "Родина-мать зовет", расположенную в Волгограде, и призвали дать официальную оценку работе художника. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к главе министерства культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность создания общественных художественных советов на время специальной военной операции на Украине.
"Скульптура знаменитого скульптора Евгения Вучетича "Родина-мать зовет!" является общепризнанным произведением монументального искусства, известным во всем мире. Для нескольких поколений граждан нашей страны это символ Победы. Вне зависимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет, считаем подобные эксперименты неуместными", - сказали в музее-заповеднике "Сталинградская битва".
В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре, на самой вершине, установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения - высота статуи Свободы в Нью-Йорке - 46 метров, статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 метров. Мамаев курган признан одним из семи чудес России.