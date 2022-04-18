Беженка из Мариуполя рассказала о жизни в осажденном городе.

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От обстрелов укрывались в туалете в окружении одеял и подушек, ночевали в подвалах, еду делили на всех, но самое страшное, что соседей приходилось хоронить самостоятельно. Такими подробностями жизни в осажденном Мариуполе в беседе с «РИАМО» поделилась беженка Людмила.

«Сидели в туалете ровно 12 дней. На ночь спускались в подвал, где трубы, холодно и сыро. Днем поднимались наверх», — рассказала Людмила.

Она отметила, что в ее квартире тоже было очень холодно: из-за обстрелов дом частично разрушился, и при температуре в минус десять градусов на улице в помещении было всего на семь градусов теплее. Людмила добавила, что на девятом этаже их дома базировались украинские солдаты с гранатометом.

«Они выстрелят, и потом в это же место (в сторону стрелявших) ответ идет. Мы возмущались очень на это», — вспоминает женщина.

Не пережили обстрелов многие ее соседи. Людмила вместе с другими жильцами дома похоронила 16 человек. Также женщина рассказала о разрушениях в городе, по ее словам, разрушено все — и левый, и правый берега, центр, магазины и аптеки.

«Мы на костре у дома грели воду, чтобы хоть горячей воды попить, и кусок хлеба делили на пять-шесть человек. Голодные сидели. Это было очень тяжело», — поделилась она.

Людмила добавила, что очень помогала мирным жителям гуманитарная помощь от русских солдат, но временами ее отнимали украинские военные.