На майские праздники назначат дополнительные поезда

"Для удобства и комфортных путешествий в период майских праздников по маршруту Анапа - Керчь - Анапа назначены дополнительные пригородные поезда № 6805/6806 и № 6807/6808, которые будут курсировать с 1 по 10 мая", - говорится в сообщении.

"Также для удобства пассажиров оператор пригородного сообщения ЮППК и оператор пассажирских перевозок поездов дальнего следования компания "Гранд Сервис Экспресс" предусмотрели возможность стыковки расписания и более продолжительных стоянок. Так, например, на станции Владиславовка пассажиры "Таврии" могут пересесть на пригородный поезд, отправляющийся в Феодосию. А с железнодорожного вокзала г. Симферополя каждый путешественник может отправиться город-герой Севастополь или в гостеприимный курортный город Евпаторию", - сообщается в пресс-релизе.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто с декабря 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд Сервис Экспресс" между Омском и Симферополем - 4 236 км, всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. За год поездами "Таврия" (то есть без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 1,1 млн пассажиров, из них по Крымскому мосту проследовало 75% путешественников.