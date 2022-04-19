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1 час назад

Режиссер Римас Туминас покинул Россию из-за угроз семье

Lenta.ruиещё 1

70-летний российский и литовский театральный режиссер Римас Туминас покинул Россию из-за угроз в адрес его семьи со стороны Литвы. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой в интервью «Говорит Москва».

Режиссер Римас Туминас покинул Россию из-за угроз семье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, театральный деятель покинул Россию и вернулся в Литву не по своей воле.

«Римас Туминас вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье», — рассказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям также добавил, что в Европе, в отличие от России, требуется высказывать свою политическую позицию для того, чтобы работать на сцене: «Сегодня ситуация в западных странах на уровне тоталитаризма в отношении деятелей искусства».

Ранее Римаса Туминаса уволили с должности худрука Малого театра в Вильнюсе за то, что он занимал должность художественного руководителя Театра имени Вахтангова в Москве.

В мае прошлого года театральный деятель был госпитализирован в одну из столичных клиник России из-за сердечного приступа. С 2014 года Римас Туминас борется с раком легких.

Общество,Римас Туминас,Михаил Швыдкой,
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