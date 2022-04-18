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1 час назад

Шествие "Бессмертного полка" впервые пройдет на федеральной территории "Сириус"

ТАСС

Международная патриотическая акция "Бессмертный полк" впервые пройдет на федеральной территории "Сириус" в очном формате. Шествие состоится 9 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса" в понедельник.

На федеральной территории "Сириус" впервые пройдет "Бессмертный полк"
Фото: ТАССТАСС

"Бессмертный полк" впервые пройдет на федеральной территории "Сириус". В прошлом году мероприятие состоялось в режиме онлайн из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса", - сообщила собеседница агентства.

Жители и гости федеральной территории пройдут с портретами своих родственников, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны, от площади у вокзала "Олимпийский парк" до Медальной площади, где расположен поющий фонтан. Колонна проследует мимо трассы "Сочи Автодром", по Радужным мостам мимо олимпийских объектов.

Также акция пройдет в режиме онлайн для тех, кто не сможет присутствовать лично. Фотографии можно загрузить на сайте. Эти фото будут использованы для онлайн-шествия "Бессмертного полка".

"В акции примут участие известные российские спортсмены, участники Ночной хоккейной лиги, деятели искусства, ученые, студенты, воспитанники Образовательного центра "Сириус", жители и гости федеральной территории", - отметили в пресс-службе.

"Бессмертный полк" - общественная акция-марш, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени и получила название "Парад победителей". "Бессмертным полком" она стала называться с марша 2012 года в Томске, и уже в 2013 распространилась на 120 городов. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

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