На федеральной территории "Сириус" впервые пройдет "Бессмертный полк"

Международная патриотическая акция "Бессмертный полк" впервые пройдет на федеральной территории "Сириус" в очном формате. Шествие состоится 9 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса" в понедельник.

Фото: ТАСС ТАСС

"Бессмертный полк" впервые пройдет на федеральной территории "Сириус". В прошлом году мероприятие состоялось в режиме онлайн из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса", - сообщила собеседница агентства.

Жители и гости федеральной территории пройдут с портретами своих родственников, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны, от площади у вокзала "Олимпийский парк" до Медальной площади, где расположен поющий фонтан. Колонна проследует мимо трассы "Сочи Автодром", по Радужным мостам мимо олимпийских объектов.

Также акция пройдет в режиме онлайн для тех, кто не сможет присутствовать лично. Фотографии можно загрузить на сайте. Эти фото будут использованы для онлайн-шествия "Бессмертного полка".

"В акции примут участие известные российские спортсмены, участники Ночной хоккейной лиги, деятели искусства, ученые, студенты, воспитанники Образовательного центра "Сириус", жители и гости федеральной территории", - отметили в пресс-службе.