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35 минут назад

Таиланд ввел новое упрощение правил въезда для россиян

Lenta.ru

Власти Таиланда разрешили иностранным туристам, в том числе и россиянам, приехать в королевство с уже оформленным QR-кодом, если даты поездки изменились не более чем на семь дней от первоначального срока прибытия в страну. О введенных изменениях сообщается на портале оформления обязательной формы для въезда Thailand Pass.

Согласно новым правилам, туристы могут въехать в страну по оформленному ранее Thailand Pass в течение семи дней до и после даты въезда, указанной в QR-коде. При этом необходимо предъявить подтверждение бронирования номера в отеле, соответствующего новым датам поездки, а также предоставить медицинскую страховку с покрытием не менее 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

Упрощение для путешественников вступает в силу с 18 апреля. Отмечается, что каждый QR-код Thailand Pass можно использовать только один раз.

Ранее в апреле министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан рассказал о планах отменить большинство ковидных ограничений на въезд в королевство для иностранных путешественников с 1 мая.

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