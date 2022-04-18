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37 минут назад

Сергей Безруков высказался о необходимости создания актерской биржи

Газета.Ruиещё 1

Актер Сергей Безруков поддержал идею создания специальной актерской биржи. Он уверен, что это пространство поможет молодым талантам начать свою карьеру в кино и театре сразу же после выпуска из вуза.

Сергей Безруков высказался о необходимости создания актерской биржи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это именно то, чего нам так не хватало! — написал артист в своем Telegram-канале. — Всероссийская актерская биржа, действительно, сможет открыть окно возможностей уже для выпускников. Причем при грамотной организации, а я надеюсь, что так и будет, выиграют все: и актеры, и театры, и кино". "Что делать тем, кто живет, к примеру, в Сибири или на Урале, на прослушивания же так просто не наездишься", — цитирует актера "Пятый канал".

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