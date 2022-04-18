Понасенков решил уехать из России

Блогер Евгений Понасенков, которого Минюст РФ недавно внес в список иностранных агентов, уехал за границу. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый c ситуацией, Маэстро переехал в Турцию, откуда отправился в Рим.

Фото: ТАСС ТАСС

Евгений Понасенков — российский театральный режиссер, видеоблогер и публицист. В сети он известен по прозвищу «Маэстро» и является персонажем различных мемов, наиболее известные из которых — «Переиграл и уничтожил» и «Ты пойман за руку как дешевка». Своих зрителей он привлекал необычным поведением и запоминающимися оборотами речи.

1 апреля Министерство включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Маэстро заявил, что ни одной копейки не получил из-за рубежа, а против него выступают «русофобы» и те, «кто против русской культуры».