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28 минут назад

Понасенков после признания иноагентом покинул Россию

Елена Прошина

Блогер Евгений Понасенков, которого Минюст РФ недавно внес в список иностранных агентов, уехал за границу. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый c ситуацией, Маэстро переехал в Турцию, откуда отправился в Рим.

Понасенков решил уехать из России
Фото: ТАССТАСС

Евгений Понасенков — российский театральный режиссер, видеоблогер и публицист. В сети он известен по прозвищу «Маэстро» и является персонажем различных мемов, наиболее известные из которых — «Переиграл и уничтожил» и «Ты пойман за руку как дешевка». Своих зрителей он привлекал необычным поведением и запоминающимися оборотами речи.

Минюст России пополнил реестр иноагентов

1 апреля Министерство включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Маэстро заявил, что ни одной копейки не получил из-за рубежа, а против него выступают «русофобы» и те, «кто против русской культуры».

«Вы все прекрасно знаете, что я столько лет защищаю и продвигаю российскую культуру здесь и за рубежом», — заявил он тогда, добавив, что подаст в суд, чтобы снять статус.

Общество,Евгений Понасенков,Минюст России,
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