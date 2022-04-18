Россиянам обещают круглосуточное предоставление госуслуг

Правительство России начинает поэтапный переход к предоставлению гражданам большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю (24/7), сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

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Как отмечается в сообщении, эта работа "должна быть завершена к концу 2023 года".

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"Концепция, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, предполагает, что менее чем через два года большинство востребованных россиянами государственных и муниципальных услуг будет оказываться в непрерывном формате, без личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ)", - рассказали в правительстве.

Там отметили, что заявители смогут решать свои задачи в любой момент, используя интуитивно понятные сервисы. Для этого все этапы - от подачи документов до получения результата - планируется перевести в электронный вид. При этом граждане смогут по-прежнему при необходимости лично обращаться в ведомства за госуслугами. Общение с представителями государственных органов будет происходить через МФЦ.

Согласно концепции, перечень услуг, предоставляемых в режиме 24/7 и без необходимости личного присутствия гражданина, будет сформирован во II квартале 2022 года. В эти же сроки предполагается утвердить план оптимизации государственных и муниципальных услуг. В пилотном режиме она будет проходить в регионах на базе специально созданных центров в III квартале 2022 года.

"В ходе этой работы внутренние процессы госведомств при предоставлении государственных и муниципальных услуг будут формализованы и оцифрованы. Позже практика будет масштабирована на всю страну", - указали в пресс-службе.

Пилотный проект

В кабмине напомнили, что правительство уже приступило к реализации пилотного проекта по оптимизации государственных и муниципальных услуг в четырех регионах - Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике. В рамках этой работы подготовлено свыше 60 предложений о том, как упростить получение 20 государственных или муниципальных услуг.

"Пилотный проект станет первым и важным шагом в реализации планов по оптимизации государственных и муниципальных услуг, - поясняется в сообщении пресс-службы. - А с 1 января 2023 года в России должен быть запущен мониторинг качества их предоставления в новом формате".

В правительстве добавили, что практика оказания гражданам госуслуг в электронном формате в режиме 24/7, в ряде случаев проактивно и на основе конкретных жизненных ситуаций, "хорошо зарекомендовала себя во время коронавируса".